Более 30 мастеров ждут на фестивале ледовой скульптуры в Томске

В Томске с 12 по 18 февраля состоится фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». Более 30 мастеров изваяют 16 скульптур на тему «Многонациональная культура Томска».

В городской администрации рассказали, что скульптуры украсят Новособорную площадь. Темой фестиваля станет «Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов». Кроме российских умельцев, планируется участие мастеров из ближнего и дальнего зарубежья.

РИА «Томск» пишет, что в конце прошлого года из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, власти не проводили традиционный фестиваль «Хрустальный Томск». Новогодний салют также был отменен.

В этом году противоэпидемиологические ограничения действуют в области до 1 декабря. Запрет на массовые мероприятия введен на неопределенный срок.