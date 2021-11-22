В России выявили еще 35 681 случай коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировано 35 681 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 35 681 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксированы 1241 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 28 713 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (2786), Санкт-Петербурге (2215) и Подмосковье (1784).

Всего с начала распространения инфекции в стране выявили 9 366 839 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 265 336 летальных исходов, выздоровели 8 053 643 человека.

21 ноября стало известно, что президент РФ Владимир Путин вызвался добровольцем в эксперимент по применению назальной вакцины от коронавируса от Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Свое желание поучаствовать в испытаниях глава государства выразил в ходе встречи с заместителем директора центра Денисом Логуновым.

Позже вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что интраназальная вакцина от коронавируса, в испытаниях которой планирует принять участие Владимир Путин, практически не отличается от внутримышечной. Как считает врач, испытание интраназальной вакцины президентом прорекламирует ее и повысит доверие россиян.

Профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов выразил мнение, что решение Владимира Путина одним из первых испытать новую интраназальную вакцину от COVID-19 может повлиять на восприятие вакцинации в стране.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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