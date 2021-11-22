Протаранившего людей на параде в США ранее арестовывали за домашнее насилие

Подозреваемый в наезде на рождественский парад в американском городе Уокешо, штат Висконсин, ранее был арестован за домашнее насилие. Об этом 22 ноября сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что в пятницу 37-летний мужчина внес залог в $1000. Кроме того, летом минувшего года его обвинили в угрозе безопасности и владении огнестрельным оружием. Пока он ждал решения по этому делу, его арестовали за домашнее насилие.

Также мужчина подозревается в нанесении ножевого ранения 21 ноября, в день, когда случилось происшествие.

21 ноября красный внедорожник на скорости протаранил людей на рождественском параде в городе Уокешо (США). Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю. Район был эвакуирован.

Позже полиция сообщила, что обнаружила автомобиль, который, предположительно, участвовал в инциденте. Затем стало известно о задержании подозреваемого.

В результате трагедии погибли несколько человек и более 20 пострадали. Полиция пока не может ответить, связан ли наезд на людей с терроризмом.