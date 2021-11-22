Три человека погибли при пожаре частного дома в Горно-Алтайске

Крупный пожар произошел в Горно-Алтайске. Там сгорел частный жилой дома. Погибли три человека.

Altapress.ru со ссылкой на региональный главк МЧС пишет, что к моменту прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнем. Тушили возгорание 20 человек личного состава и пять единиц техники.

Площадь возгорания составила 64 кв. м. Во время разбора завалов пожарные обнаружили трех погибших: 44-летнюю женщину, 49-летнего мужчину и восьмилетнего ребенка.

Причина возникновения пожара пока неизвестна.

20 ноября сообщалось о пожаре в многоквартирном доме во Владивостоке, в результате которого пострадали четыре ребенка. Верхние этажи дома были отрезаны из-за дыма — людей оттуда спасали при помощи автолестниц. Всего было спасено 13 человек.