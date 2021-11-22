Военные РФ начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии

Военные РФ патрулируют линии разграничения между зонами контроля России и международной коалиции во главе с США в Сирии. Об этом сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Кудинов в понедельник, 22 ноября.

Ранее эти территории российскими военными не патрулировались. Представитель Центра отметил, что здесь могут находиться спящие террористические ячейки.

Он также подчеркнул, что основная задача Вооруженных сил России в Сирии — показать населению свое присутствие.

Патрулирование проходит в штатном режиме.

16 ноября в Минобороны РФ сообщили, что при содействии ЦПВС больницы на юге Сирии были снабжены медикаментами и оборудованием. Планируется целый комплекс мероприятий по оказанию подобной помощи, который охватывает все регионы Сирии и рассчитан на длительный период.