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Военные РФ начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии

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Военные РФ патрулируют линии разграничения между зонами контроля России и международной коалиции во главе с США в Сирии. Об этом сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Кудинов в понедельник, 22 ноября.

Ранее эти территории российскими военными не патрулировались. Представитель Центра отметил, что здесь могут находиться спящие террористические ячейки.

Он также подчеркнул, что основная задача Вооруженных сил России в Сирии — показать населению свое присутствие.

Патрулирование проходит в штатном режиме.

16 ноября в Минобороны РФ сообщили, что при содействии ЦПВС больницы на юге Сирии были снабжены медикаментами и оборудованием. Планируется целый комплекс мероприятий по оказанию подобной помощи, который охватывает все регионы Сирии и рассчитан на длительный период.

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