Военные РФ начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии
Военные РФ патрулируют линии разграничения между зонами контроля России и международной коалиции во главе с США в Сирии. Об этом сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Кудинов в понедельник, 22 ноября.
Ранее эти территории российскими военными не патрулировались. Представитель Центра отметил, что здесь могут находиться спящие террористические ячейки.
Он также подчеркнул, что основная задача Вооруженных сил России в Сирии — показать населению свое присутствие.
Патрулирование проходит в штатном режиме.
16 ноября в Минобороны РФ сообщили, что при содействии ЦПВС больницы на юге Сирии были снабжены медикаментами и оборудованием. Планируется целый комплекс мероприятий по оказанию подобной помощи, который охватывает все регионы Сирии и рассчитан на длительный период.