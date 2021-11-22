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Путин сообщил, что в России вакцинацию «Спутником V» прошли более 50 млн человек

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Более 50 млн человек в России вакцинировались препаратом от коронавируса «Спутник V», в других странах мира эту вакцину выбрали около 120 млн человек. Такие данные сообщил в воскресенье, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин на встрече с замглавы Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым.

«Сейчас уже и в России свыше 50 млн получили эту вакцину, а в мире — еще больше <…> в тех странах, которые ее признали и применяют, свыше 100 млн, под 120 млн уже», — сказал глава государства.

Российский лидер также отметил, что «это большой материал для анализа» эффективности «Спутника V».

Вместе с тем он рассказал, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». По словам президента России, он нормально себя чувствует спустя два часа после ревакцинации.

Ранее в этот день специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов призвал на федеральном уровне ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет, так как они входят в группу риска тяжелого течения COVID-19.

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17 ноября директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, кому какая вакцина подходит в зависимости от возраста. По его словам, «Спутник Лайт» подойдет для переболевших COVID-19 не старше 60 лет.

В октябре глава государства подчеркивал, что вакцина «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19. Он отмечал, что именно РФ первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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