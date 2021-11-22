Терапевт дала советы по адаптации к холодам

Чувство холода означает, что организм перенаправляет тепло в жизненно важные внутренние органы, потому температура и падает в руках, ногах и носу. Об этом рассказала терапевт, семейный доктор, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко в понедельник, 22 ноября.

Она посоветовала «тренировать холодовые рецепторы» и рассказала, как это делать.

«Для этого необязательно бросаться в прорубь, просто периодически можно устраивать организму минимальное охлаждение: снижаем температуру в комнате. Оптимально спать при температуре от 18 до 22 градусов, потихоньку выходить из зоны комфорта. Если в комнате будет 30 градусов тепла, то даже в 10 градусов на улице мы будем чувствовать себя замерзшими, и риск переохлаждения возрастет. Также можно умывать лицо и мыть руки прохладной водой, принимать комфортный прохладный душ», — сказала терапевт в интервью радио Sputnik.

Еще один важный фактор при адаптации к переменившейся погоде, по ее словам, — это правильная одежда.

«Правильная одежда — та, в которой комфортно, когда на улице мы не мерзнем, но можем быть физически активны. Если вы одеты не по погоде, вы никогда не привыкнете к холоду. Если становится жарко, риск переохлаждения увеличивается в разы. Еще важно, чтобы в тепле были руки и ноги. Когда руки теплые, мы чувствуем себя более комфортно и как бы обманываем головной мозг: рецепторы не так реагируют, мы не чувствуем зябкости и промозглости», — отметила Романенко.

Также полезны прогулки на свежем воздухе и здоровый режим сна. Поздней осенью и зимой можно немного повысить калорийность пищи, но рацион всё равно должен быть сбалансирован.

17 ноября врач-диетолог Наталья Герасимова рассказала: чтобы укрепить иммунитет в холодную погоду, необходимо гулять на свежем воздухе, пить свежие или консервированные соки и морсы, есть рыбу и водоросли. Она отметила, что для здоровья полезно пить теплые напитки с добавлением цитрусовых, имбиря и ягод, а для вкуса вместо сахара лучше использовать мед.