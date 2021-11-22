Преподаватель из Франции покончил с собой в Москве

Преподаватель из Франции покончил с собой в квартире в центре Москвы в ночь на понедельник, 22 ноября.

Тело обнаружила супруга, гражданка Великобритании, также работающая частным учителем, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, мужчина вернулся домой не в духе, его жена вышла на улицу, а когда вернулась, обнаружила мужа мертвым. Кроме него в квартире находился ребенок.

Причины произошедшего устанавливаются.

16 ноября балерина Большого театра Мариана Гомес попыталась совершить суицид, но ее молодой человек вызвал «скорую», и прибывшие медики спасли балерину. Позже выяснилось, что первая иностранная балерина в Большом театре, родившаяся и выросшая в Бразилии, ждет ребенка.