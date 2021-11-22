Два человека погибли при пожаре в заброшенном доме в Петербурге

Два человека стали жертвами пожара в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе городского МЧС.

По информации ведомства, в заброшенном доме на Торфяной улице выгорел второй этаж и чердак. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание.

Тела погибших были обнаружены внутри постройки. Обстоятельства и причины возгорания выясняются.

Ранее, 20 ноября, в результате пожара в многоквартирном доме на улице Сахалинская во Владивостоке пострадали четыре ребенка. Верхние этажи дома были отрезаны из-за дыма — людей оттуда спасали при помощи автолестниц. Всего было спасено 13 человек.