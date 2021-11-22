Белый дом сообщил о наблюдении за ситуацией с наездом на людей в Уокешо

Белый дом пристально следит за развитием событий в городе Уокешо, штат Висконсин, где автомобиль совершил наезд на рождественский парад. Об этом стало известно в воскресенье, 21 ноября.

«Белый дом пристально следит за ситуацией в Уокешо, наши сердца со всеми, кого затронули эти ужасные события», — слова неназванного представителя Белого дома приводит ABC NEWS.

Кроме того, федеральные власти «предложили руководству штата и города любую необходимую поддержку».

В ФБР сообщили, что офис Бюро в Милуоки задействован в расследовании.

21 ноября красный внедорожник на скорости протаранил людей на рождественском параде в американском городе Уокешо, штат Висконсин. Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю. Район был эвакуирован.

Позже правоохранители сообщила, что обнаружила автомобиль, который, предположительно, участвовал в инциденте. Кроме того, был задержан «человек, представляющий интерес для следствия».

Глава местного полицейского управления Дэн Томпсон сообщил, что в результате трагедии погибли несколько человек и более 20 пострадали. Речь идет про 11 взрослых и 12 детей.