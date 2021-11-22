Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Саммит глав МИД G7 состоится в декабре в Ливерпуле
Экономика
Бизнес попросил снизить штрафы в новом проекте КоАП
Мир
Президент Сальвадора объявил о планах строительства Биткоин-сити
Общество
Новую программу для обучения в автошколах на категорию «В» разработали в РФ
Мир
Украина поблагодарила США за помощь в военной сфере
Общество
Ритейлеры рассказали о грядущем подорожании кондитерской продукции
Мир
Киев и ЕК потребовали применить к СП-2 третий энергетический пакет ЕС
Мир
Ультраконсервативный кандидат занял лидирующие позиции на выборах президента Чили
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель
Общество
Невролог назвал заикание новым последствием коронавируса

Белый дом сообщил о наблюдении за ситуацией с наездом на людей в Уокешо

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белый дом пристально следит за развитием событий в городе Уокешо, штат Висконсин, где автомобиль совершил наезд на рождественский парад. Об этом стало известно в воскресенье, 21 ноября.

Одиночный наезд: как ищут убийц за рулем
Монолог инспектора по розыску водителей, скрывшихся с мест ДТП

«Белый дом пристально следит за ситуацией в Уокешо, наши сердца со всеми, кого затронули эти ужасные события», — слова неназванного представителя Белого дома приводит ABC NEWS.

Кроме того, федеральные власти «предложили руководству штата и города любую необходимую поддержку».

В ФБР сообщили, что офис Бюро в Милуоки задействован в расследовании.

21 ноября красный внедорожник на скорости протаранил людей на рождественском параде в американском городе Уокешо, штат Висконсин. Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю. Район был эвакуирован.

Позже правоохранители сообщила, что обнаружила автомобиль, который, предположительно, участвовал в инциденте. Кроме того, был задержан «человек, представляющий интерес для следствия».

Глава местного полицейского управления Дэн Томпсон сообщил, что в результате трагедии погибли несколько человек и более 20 пострадали. Речь идет про 11 взрослых и 12 детей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021