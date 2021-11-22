Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Киев и ЕК потребовали применить к СП-2 третий энергетический пакет ЕС
Мир
Ультраконсервативный кандидат занял лидирующие позиции на выборах президента Чили
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель
Общество
Невролог назвал заикание новым последствием коронавируса
Общество
Центральную Россию на следующей неделе ожидают морозные ночи
Мир
Эксперты рассказали про украинскую слежку в соцсетях
Культура
Депутат Герасимов предложил увековечить память о Руслановой в Москве
Спорт
Медведев проиграл Звереву и не удержал титул чемпиона турнира ATP
Политика
В Совбезе указали на риски вооруженных конфликтов из-за активности НАТО
Общество
В России утвердили обновленный прожиточный минимум на 2022 год

Заподозренного в педофилии депутата Самсонова проверят на полиграфе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат заксобрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов 22 ноября прекратил голодовку. Причиной стало согласие следователя проверить его показания на полиграфе, сообщил адвокат депутата Алексей Клецкин.

Детская неприкосновенность: Кузнецова предложила ставить штампы в паспорта педофилам
Омбудсмен считает разумным ввести административный надзор за такими преступниками

«Сегодня следователь ознакомилась с документами, из которых следует, что они фактически удовлетворили наше ходатайство о проведении допроса с использованием полиграфа. В связи с этим Артем начал выход из голодовки. Поскольку голодовка является противопоказанием, нельзя проходить исследования в таком состоянии, будут искаженные показатели реакций», — приводит слова Клецкина «Интерфакс».

Адвокат добавил, что потребует привлечения независимого полиграфолога, а также обжалует решение Фрунзенского районного суда Владивостока, избравшего арест до 17 января 2022 года в качестве меры пресечения депутату.

19 ноября суд постановил заключить под стражу подозреваемого в педофилии депутата от КПРФ Артема Самсонова. Это было сделано по ходатайству следователя.

Против Самсонова возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

17 ноября депутат законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов был задержан на выезде из Владивостока. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. В знак несогласия со следственными действиями политик объявил голодовку. Он также предположил, что уголовное дело может быть связано с его политической деятельностью.

На заседании суда Самсонову стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Заседание перенесли, а фигуранта уголовного дела увезли на машине реанимации.

18 ноября адвокат депутата Наталья Касилова сказала, что Самсонов не признал вину. По его словам, он не был знаком с этим ребенком. Самсонов требует проверки на полиграфе, так как уверен, что экспертиза подтвердит правдивость его слов.

По данным следствия, два года назад мужчина, находясь на базе отдыха во Владивостоке, общался с 11-летним ребенком и демонстрировал ему предмет интимного характера, рассказывая о его предназначении. Депутату может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. В квартире парламентария были проведены обыски.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021