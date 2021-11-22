Заподозренного в педофилии депутата Самсонова проверят на полиграфе

Депутат заксобрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов 22 ноября прекратил голодовку. Причиной стало согласие следователя проверить его показания на полиграфе, сообщил адвокат депутата Алексей Клецкин.

«Сегодня следователь ознакомилась с документами, из которых следует, что они фактически удовлетворили наше ходатайство о проведении допроса с использованием полиграфа. В связи с этим Артем начал выход из голодовки. Поскольку голодовка является противопоказанием, нельзя проходить исследования в таком состоянии, будут искаженные показатели реакций», — приводит слова Клецкина «Интерфакс».

Адвокат добавил, что потребует привлечения независимого полиграфолога, а также обжалует решение Фрунзенского районного суда Владивостока, избравшего арест до 17 января 2022 года в качестве меры пресечения депутату.

19 ноября суд постановил заключить под стражу подозреваемого в педофилии депутата от КПРФ Артема Самсонова. Это было сделано по ходатайству следователя.

Против Самсонова возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

17 ноября депутат законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов был задержан на выезде из Владивостока. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. В знак несогласия со следственными действиями политик объявил голодовку. Он также предположил, что уголовное дело может быть связано с его политической деятельностью.

На заседании суда Самсонову стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Заседание перенесли, а фигуранта уголовного дела увезли на машине реанимации.

18 ноября адвокат депутата Наталья Касилова сказала, что Самсонов не признал вину. По его словам, он не был знаком с этим ребенком. Самсонов требует проверки на полиграфе, так как уверен, что экспертиза подтвердит правдивость его слов.

По данным следствия, два года назад мужчина, находясь на базе отдыха во Владивостоке, общался с 11-летним ребенком и демонстрировал ему предмет интимного характера, рассказывая о его предназначении. Депутату может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. В квартире парламентария были проведены обыски.