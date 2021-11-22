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Болельщица Медведева заявила об ощущении победы, несмотря ни на что

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Болельщица теннисиста Даниила Медведева Ева Бурдина призналась, что всё равно ощущает победу и подъем по итогам финального матча, так как Зверев в какой-то степени тоже русский. А причину поражения Медведева в финале Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против Зверева она видит в усталости теннисиста.

«Мне кажется, какая-то усталость была и настрой не совсем боевой. Это ему и помешало сделать игру по максимуму, как он умеет делать. Мы все люди, такое бывает. Может быть, влияет погода. Тем не менее было очень интересно», — рассказала она в беседе с РЕН ТВ 22 ноября.

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Бурдина отметила, что Зверев тоже русский, вырос на нашей земле, но по стечению обстоятельств является гражданином Германии.

«Думаю, где-то внутри мы всё же выиграли. Поэтому всё еще впереди и будем надеяться только на самое лучшее», — призвала болельщица.

Российский теннисист Даниил Медведев уступил немецкому спортсмену Александру Звереву в финале итогового турнира АТР в итальянском Турине 21 ноября. Он не смог удержать титул чемпиона.

В решающем матче, который продолжался 1 час 16 минут, Зверев обыграл Медведева со счетом 6:4, 6:4. Теннисист побеждал в турнире ATP в 2020 году, а до этого — в 2018 году.

Соперник Медведева Александр Зверев из Германии в полуфинале соревнований побил первую ракетку мира — серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа и 29 минут.

19 ноября Даниил Медведев в матче заключительного тура группового этапа итогового турнира ATP победил соперника из Италии Янника Синнера. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Его призовой фонд составляет $7,25 млн. Чаще всего — шесть раз — в нем побеждал швейцарец Роджер Федерер. Действующий победитель — Александр Зверев.

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