Полиция задержала подозреваемого в наезде на рождественский парад в США

Полиция задержала подозреваемого в наезде на рождественский парад в американском городе Уокешо, штат Висконсин. Об этом рассказал глава местного полицейского управления Дэн Томпсон в воскресенье, 21 ноября.

Кроме того, он сообщил, что в результате трагедии погибли несколько человек и более 20 пострадали.

«Более 20 человек пострадали, среди них дети… Были смертельные случаи, мы не можем сообщить подробнее», — сообщил Томпсон на пресс-конференции, трансляция которой шла на городской странице в Facebook.

Всего пострадали 11 взрослых и 12 детей, все они доставлены в больницы.

Полиция пока не может ответить, связан ли наезд на людей с терроризмом.

21 ноября красный внедорожник на скорости протаранил людей на рождественском параде в американском городе Уокешо, штат Висконсин. Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю. Район был эвакуирован.

Позже полиция сообщила, что обнаружила автомобиль, который, предположительно, участвовал в инциденте. Кроме того, был задержан «человек, представляющий интерес для следствия».