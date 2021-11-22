Решение Путина испытать интраназальную вакцину назвали примером для других

Решение президента России Владимира Путина одним из первых испытать новую интраназальную вакцину от COVID-19 может повлиять на восприятие вакцинации в стране. Такое мнение высказал профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов в понедельник, 22 ноября, в беседе с «Известиями».

«Вакцина будет создавать первую линию защиты, которая не только в носу, но и в ротоглотке и в части трахеи. Когда вирус будет проникать, механизм действия будет быстрее. Можно даже увеличивать эффективность вакцины по сравнению с внутримышечной», — рассказал он.

Помимо того факта, что интраназальная вакцинация, вероятно, потребует меньшего объема препарата, Костинов отдельно отметил важность решения Путина.

«Чтобы первый человек в государстве делал, должны быть обоснования. Значит есть уверенность. Если первый человек в стране будет это делать, будет пример для других — посмотрите, как я делал себе. Пример, который может влиять на отношение к вакцинации», — отметил профессор.

21 ноября вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что интраназальная вакцина от коронавируса, в испытаниях которой планирует принять участие Владимир Путин, практически не отличается от внутримышечной. Как считает врач, испытание интраназальной вакцины президентом прорекламирует ее и повысит доверие россиян.

В тот же день Путин вызвался добровольцем в эксперимент по применению назальной вакцины от коронавируса от Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Свое желание поучаствовать в испытаниях глава государства выразил в ходе встречи с заместителем директора центра Денисом Логуновым.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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