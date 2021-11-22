Адмирал повторил альтернативную версию гибели «Курска» спустя 20 лет

Подлодка «Курск» могла затонуть якобы из-за столкновения с субмариной НАТО. Такое заявление спустя 20 лет вновь повторил бывший главком Северного флота адмирал Вячеслав Попов в понедельник, 22 ноября.

При этом данную версию Попов уже озвучивал в 2000 году во время съемок фильма о затонувшей подлодке.

«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта», — рассказал он «РИА Новости».

Адмирал заявил, что знает название натовской подводной лодки «с вероятностью 90%», но раскрывать он его не собирается, поскольку не обладает четкими доказательствами.

Атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 108 м. На его борту находились 118 человек, все они погибли. В правительственной комиссии причиной трагедии назвали взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.