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Ритейлеры рассказали о грядущем подорожании кондитерской продукции

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Российские ритейлеры получили от ряда поставщиков и производителей кондитерской продукции письма о грядущем подорожании. Компания-производитель «Акконд» уведомила о росте цен на продукцию в диапазоне 5–20% с 1 декабря. Бренды «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Коркунов» также повысят стоимость ассортимента.

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Ритейлеры «Верный», «Пятерочка», «Перекресток», «Утконос онлайн» подтвердили «Известиям» получение писем с просьбой повысить отпускные цены на сладости.

Производители ссылаются на увеличение цен на ингредиенты и упаковку. В Минсельхозе подчеркнули: кондитеры работают в условиях значительного роста издержек.

В «Верном» письмо от изготовителя «Акконд» получили в начале ноября. Компания сообщала об увеличении ценника на различные товары от 4,7% до 20,5% с 1 декабря. Причиной указывали повышение стоимости, подорожание сырья, упаковочных и горюче-смазочных материалов. Ритейлер пока рассматривает требование производителя.

Для брендов «Красный Октябрь», «Бабаевский» (входят в компанию «Объединенные кондитеры») и «Коркунов» цены уже пересмотрены и повышены на 6%. Это стало вторым повышением цен за год, так как весной 2021 года продукция уже дорожала на 6%, заметили в «Верном».

Такое же письмо в октябре получили в «Утконос онлайн». Производители обосновали подорожание ростом цен на логистику и сырье: сахар, патоку, какао и фундук. Торговая сеть повышение цен приняла, не уточняя бренды.

В пресс-службе Минсельхоза пояснили, что предприятия российской кондитерской промышленности работают в условиях значительного роста издержек.

«Это связано с удорожанием упаковки, сырья, электроэнергии, транспортных услуг и других составляющих себестоимости. При этом производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию, в том числе оптимизируя внутренние процессы и сокращая маржинальность», — пояснили в ведомстве.

Повышение отпускной стоимости кондитерских изделий не имеет системного характера. Оно затрагивает только отдельные предприятия и определенный ассортимент, подчеркнули в Минсельхозе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Конфетный период: производители сладостей поднимают цены к Новому году

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