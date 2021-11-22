Более 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля в США

Более 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на рождественскую процессию в американском городе Уокешо, штат Висконсин. Об этом сообщил глава местного полицейского управления Дэн Томпсон в воскресенье, 21 ноября.

«Приблизительно в 16:39 (01:39 мск) красный внедорожник протаранил участников рождественского парада. В результате инцидента пострадали более 20 человек», — передает его слова CNBC.

Он сообщил также, что полиция обнаружила автомобиль, который, предположительно, участвовал в инциденте. Кроме того, был задержан «человек, представляющий интерес для следствия».

21 ноября красный внедорожник на скорости протаранил людей на рождественском параде в американском городе Уокешо, штат Висконсин. Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю. Район был эвакуирован.