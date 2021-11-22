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Хостелы с обещанным трудоустройством оказались работными домами

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Звонок по телефону с визитки хостела, обещающего проживание и питание, может окончиться трудовым рабством. Таковы результаты расследования корреспондента «Известий» Ивана Литомина.

Оказавшийся в сложной жизненной ситуации человек без крыши над головой набирает подобный номер, затем следуют встреча с незнакомцами на площади трех вокзалов и поездка на электричке в область. Далее — частный сектор без адреса, высокий забор, большой трехэтажный коттедж и комната на 22 человека. В этом месте оказываются алкоголики, наркоманы, мигранты — им всем обещают работу и тут же выдают поддельные паспорта.

Подъем в шесть утра. На завтрак — овсянка с жареным луком, еще дают сухпаек с собой — макароны. Потом группа во главе с надзирателем отправляется на работу. Все в чистом, чтобы не привлекать внимание полиции. Едут до места два часа. Дислокацией оказывается стройка нового корпуса больницы. На проходной все показывают ксерокопии поддельных документов и оказываются на объекте. Каждый получает задание, но никаких касок, никакого инструктажа и никакого договора.

Именно так действуют работные дома — мощный теневой бизнес на грошовой рабочей силе. Схема такая: 2,5 тыс. рублей — средняя смена на стройке, резидент работного дома получает только 500, столько же в сутки стоит его содержание, остальное уходит в карман владельцу «хостела». Если умножить на 20 человек бригады, а потом на 30 календарных дней, то получается почти миллион рублей ежемесячного дохода.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дома — не лучше: как устроено современное крепостное право в России

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