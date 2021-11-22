Израиль спрогнозировал сроки признания российской вакцины «Спутник V»

Для российских туристов, как ожидается, Израиль откроется 1 декабря. До этой даты ближневосточное государство намерено признать вакцину «Спутник V». Об этом в интервью «Известиям» заявил министр туризма Израиля Йоэль Развозов, прибывший в Россию с визитом.

Министр уточнил: въехать в Израиль смогут пока только те, кто получил вторую дозу «Спутника V» не более полугода назад. Это связано с тем, отметил Йоэль Развозов, что израильские власти наблюдали следующую картину: у граждан, которые были привиты двумя дозами вакцины, через пять–шесть месяцев антитела уже пошли на спад, а потом в Израиле началась четвертая волна пандемии.

«Я составил дорожную карту с четким графиком, когда мы должны принять решение (по признанию «Спутника V». — «Известия»). Так как 1 декабря мы хотим уже разрешить въезд ваших туристов, я, конечно, надеюсь, что хотя бы за пять дней до этого — 24–25 ноября — у нас уже будет выработан четкий план. У нас уже есть опыт, когда до 15 ноября вроде бы всё было отработано, но в последние дни мы вдруг увидели, что есть юридические и технические неполадки. Мы срочно вылетели сюда по просьбе премьер-министра (Израиля. — «Известия»), чтобы выработать комфортный механизм въезда туристов из России в Израиль», — уточнил политик.

Но что касается «Спутника Лайт», то, как отметил Йоэль Развозов, «это для нас довольно новая информация». «Спутник Лайт» не был подан на регистрацию в ВОЗ. А «Спутник V», подчеркнул министр, может в ближайшем будущем быть признан ВОЗ, и в израильском минздраве сейчас обсуждается именно эта конкретная вакцина.

Подробности читайте в материале «Известий»:

«Израиль откроется для всех туристов из России»