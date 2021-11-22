Саммит глав МИД G7 состоится в декабре в Ливерпуле

Министр иностранных дел Лиз Трасс примет своих коллег из стран-представителей ведущих экономик мира в Ливерпуле. Совещания продлятся три дня с 10 по 12 декабря, сообщил МИД Великобритании в понедельник, 22 ноября.

В ведомстве отметили, что впервые на эту встречу приглашены представители стран Юго-Восточной Азии, входящие в группу АСЕАН. Это стало итогом майского совещания, в котором приняли участие представители Австралии, Индии, Южной Кореи и Южной Африки.

Глава британского МИД ожидает увидеть представителей внешнеполитических ведомств США, Франции, Германии, Италии, Канады, Японии и ЕС. В текущем году Великобритания председательствует в G7, и эта встреча министров иностранных дел G7 станет второй за год после майского саммита в Лондоне.

Министры иностранных дел обсудят ряд глобальных вопросов, включая экономическую устойчивость после COVID-19, глобальное здравоохранение и права человека.

«Встреча министров иностранных дел и развития G7 в Ливерпуле в следующем месяце — это фантастическая возможность продемонстрировать город миру, подчеркнув лучшее из британской культуры, торговли и творчества. Я буду принимать у себя наших друзей и партнеров, чтобы обсудить, как мы строим более тесные экономические, технологические связи и связи в области безопасности во всем мире и работаем на благо британского народа. Я хочу, чтобы мы создали всемирную сеть свободы, которая продвигает свободу, демократию и предпринимательство и поощряет страны-единомышленники работать вместе с позиции силы», — заявила министр Трасс.

В июне российский МИД высказался об антироссийской риторике, выраженной в итоговом коммюнике саммита G7. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, это не способствует оздоровлению атмосферы в отношениях Москвы и Запада.