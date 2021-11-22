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Пушков оценил «изысканный вкус» разграбивших бутики «борцов за справедливость»

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Сенатор Алексей Пушков поиронизировал над «изысканным вкусом» мародеров, которые в пятницу вечером разграбили в центре Сан-Франциско несколько бутиков. Свои рассуждения он привел в Telegram-канале 22 ноября.

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«Борцы за равноправие и за черные жизни, имеющие особое значение, предпочитают грабить прямо в центре Сан-Франциско бутики Vuitton, Saint-Laurent и Fendi, демонстрируя изысканный вкус. Их этническую принадлежность полиция не сообщает, но вряд ли тут что-то неожиданное. Причем вот этот бутик бодро разграбили 15–20 «борцов за справедливость», — написал сенатор.

Он добавил, что свидетели ограблений смотрели на происходящее с противоположной улицы и приговаривали: «This is crazy...Оh, my God! (О, господи, это же безумие!)». Однако, по мнению Пушкова, это давно уже не безумие, а американская реальность с весны 2020 года.

Вандалы на Юнион-сквер в Сан-Франциско напали не несколько бутиков вечером пятницы, 19 ноября. Начальник полиции Аарон Пескин сообщил о шести подозреваемых, которых арестовали.

Офицер полиции Сан-Франциско Роберт Руека сказал, что было произведено несколько арестов и что около 20:10 вечера правоохранители получили сообщения о возможных грабежах и вандализме в магазинах на Юнион-сквер, сообщает портал Foxla.

В январе дома лидеров республиканцев в сенате и демократов в палате представителей конгресса США пострадали от рук вандалов. Это произошло из-за очередного провала попыток законодателей договориться о об увеличении прямых выплат налогоплательщикам до $2 тыс. в условиях пандемии коронавируса.

К гаражу спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в американском Сан-Франциско вандалы подкинули голову свиньи, предварительно разрисовав ворота надписями, среди которых была фраза «Мы хотим всё».

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