Врач рассказала о развитии сахарного диабета из-за COVID-19

COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета. Об этом сообщила врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро» Светлана Шокур в понедельник, 22 ноября.

Известно, что риск заражения и тяжелого течения коронавируса высок у пациентов с хроническими заболеваниями, например, с сахарным диабетом, но недавние клинические исследования показали, что это работает и в обратную сторону.

«На втором году борьбы с COVID-19 ученые выяснили, что тяжелое и среднетяжелое течение коронавирусной инфекции связано с развитием сахарного диабета. Дело в том, что вирус SARS-Cov-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент-2), которые есть не только в легких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе», — рассказала Шокур «РИА Новости».

В связи с этим бета-клетки поджелудочной железы, производящие инсулин и ответственные за снижение уровня глюкозы в крови, становятся мишенями для вируса и подвергаются разрушению.

«Чем значительнее степень повреждения, тем вероятность развития сахарного диабета выше», — подчеркнула эндокринолог.

Кроме того, вызванное COVID-19 состояние сопровождается развитием воспаления, которое усиливается производством активных форм кислорода, что приводит к запуску основного механизма развития сахарного диабета второго типа: чувствительность тканей к инсулину снижается и повышается инсулинорезистентность. К тому же побочные эффекты многих препаратов для лечения коронавирусной инфекции связаны с повышением уровня глюкозы крови.

19 ноября врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов, член Европейской ассоциации по изучению диабета Елена Евдокимова рассказала, какие признаки говорят о наличии сахарного диабета. По словам специалиста, первым признаком является жажда.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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