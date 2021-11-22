Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 ноября

Облачная погода с прояснениями и до 2 градусов ниже нуля ожидается в Москве в понедельник, 22 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Москвичам также следует ждать небольшого снега и гололедицу, местами сильную.

Дневная температура в столице составит от –2 до 0 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до –8 градусов.

Подмосковье днем ожидает температурный разброс от 4 градусов ниже нуля до 1 градуса тепла, ночью же будет холодно: от –10 до –5 градусов.

Прогнозируется западный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

21 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что мороз придет в Центральную Россию в первой половине следующей недели, ночи будут холодными, до минус 10 градусов, однако со второй половины недели морозы пойдут на спад. По его словам, в Центральной России метеорологическая зима задерживается, но в начале предстоящей недели она все-таки «сделает полшага вперед».