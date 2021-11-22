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Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель

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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $78 за баррель впервые с 1 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 22 ноября.

По состоянию на 2:02 мск, январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,69%, до $77,93 за баррель. Январские фьючерсы на WTI опускались в цене на 0,56%, до $75,19 за баррель.

17 ноября стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 7 октября. Нефть Brent торговалась на уровне $79,91 за баррель, что говорит о снижении на 3,05%.

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