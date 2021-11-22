Ультраконсервативный кандидат занял лидирующие позиции на выборах президента Чили

На выборах президента Чили лидирует представитель правой Республиканской партии Хосе Антонио Каст. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщает телекомпания TeleSUR со ссылкой на данные Избирательной службой республики по итогам подсчета 30,16% голосов.

Отмечается, что с высокой долей вероятности он встретится во втором туре с депутатом Габриэлем Бориком, выдвигающимся от левой коалиции «Я одобряю достоинство».

Пока у Каста 29,05% голосов избирателей, Борик набирает 23,83%. Третье место с 13,73% голосов на данный момент занимает правоцентрист Франко Париси, который провел всю свою избирательную кампанию из США, не приехал в Чили даже на выборы. За ним следует спикер Сената Ясна Провосте из центристской Христианско-демократической партии с 12,75%. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить более 50% голосов.

55-летний юрист Каст принадлежит к ультраконсервативным политикам и выступает с заявлениями в защиту военного режима диктатора Аугусто Пиночета (1915-2006). Создатель Республиканской партии предлагает сократить налоги, расширить полномочия правоохранительных органов и отменить закон, разрешающий аборт в случае изнасилования, угрозы жизни матери или нежизнеспособности плода. Он уже баллотировался на пост президента в качестве независимого кандидата на выборах 2017 года.

35-летний Борик самый молодой среди кандидатов в президенты. В 2011 году он был одним из лидеров массовых студенческих протестов против действующей системы с платным высшим образованием. В случае победы на выборах намерен ввести налог на богатство, взыскание роялти с горнодобывающей промышленности (медь — основная статья экспорта Чили). Выступает за легализацию абортов и переход к бесплатному образованию.

Президент избирается на четырехлетний срок прямым голосованием.

Ранее 21 ноября в Венесуэле прошли региональные и муниципальные выборы, в ходе которых должны определиться будущие главы местной исполнительной власти и члены заксобраний. На выборные должности претендуют более 70 тыс. кандидатов. Для наблюдения за выборами в страну прибыли около 300 иностранных экспертов, в том числе и делегация Центральной избирательной комиссии России (ЦИК РФ). По прибытии 20, ноября, российские наблюдатели успели пообщаться с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, главой МИД Феликсом Пласенсией, представителями депутатского корпуса и коллегами из разных стран.