Мужчина попал в кому в результате ДТП в Новой Москве в воскресенье, 21 ноября.

Авария с участием автомобилей BMW и Kia произошла на 26-м километре Киевского шоссе. В результате лобового столкновения мужчина из Kia оказался в коме.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

21 ноября в Москве на Дмитровском шоссе в районе станции метро «Тимирязевская» на пути движения в сторону Московской области произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей. Среди участников происшествия была также замечена машина такси.