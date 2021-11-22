Мужчина попал в кому в результате ДТП в Новой Москве
Мужчина попал в кому в результате ДТП в Новой Москве в воскресенье, 21 ноября.
Авария с участием автомобилей BMW и Kia произошла на 26-м километре Киевского шоссе. В результате лобового столкновения мужчина из Kia оказался в коме.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
21 ноября в Москве на Дмитровском шоссе в районе станции метро «Тимирязевская» на пути движения в сторону Московской области произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей. Среди участников происшествия была также замечена машина такси.