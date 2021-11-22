Логунов объяснил связь между частотой вакцинацияи и эпидемиологической ситуацией

Замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что при улучшении ситуации ревакцинация нужна реже, чем каждые полгода. Президенту рассказали о прогнозах по профилактике коронавируса, передает телеканал «Известия».

ІЯ сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт», это уже называется ревакцинация. И в этой связи мы встречаемся с вами не так часто, но регулярно, во всяком случае с руководством института я разговариваю регулярно. Давайте начнем всё-таки с первого и самого главного вопроса: зачем нужна эта вакцинация и когда, по каким основаниям должны приниматься решения о ревакцинации?» — обратился к собеседнику президент.

«И по нашим данным, и по зарубежным данным, по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что снижение возвращается к исходному уровню, и, больше того, даже где-то в 1,6–2 раза выше, чем даже после первой вакцинации, я имею в виду эффективность, а судить об этом можно именно по индексу заболеваемости», — пояснил Логунов.

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