Актер Сергей Попов прокомментировал смерть Нины Руслановой

Актриса Нина Русланова не терпела скуки и могла в одну секунду организовать вокруг себя движение. Об этом рассказал актер, сценарист и режиссер Сергей Попов в воскресенье, 21 ноября, в беседе с «Известиями».

Попов вспомнил о первом своем актерском опыте, когда в паре с ним играла Нина Русланова в картине режиссера Киры Муратовой.

«Мы снимались с Ниной Руслановой у Киры Муратовой в картинах «Познавая белый свет» и «Среди серых камней». Впервые мы встретились в 1977 году. Я не был актером, Муратова взяла меня на картину, можно сказать, с улицы. На съемочной площадке фильма «Познавая белый свет» я познакомился с Ниной Руслановой. Так как я не артист, может, ей было трудновато с таким партнером, как я, но она стойко это переносила, помогала», — рассказал он.

Попов добавил, что Кира Муратова ценила Русланову «за цельность характера, за порядочность и, конечно, за талант, за необыкновенность».

«После тех съемок мы с Ниной Руслановой подружились. И общались уже в Москве. Она приходила к нам в гости. Нина же из детдома. И как-то я ее спросил, откуда у нее такая фамилия. Она рассказала, что ей дали ее в детском доме в честь певицы Лидии Руслановой. <…> Нина Русланова была непредсказуемой», — поделился Сергей Попов.

В тот же день советский и российский кинорежиссер Юрий Кара заявил, что смерть Нины Руслановой — это огромная потеря. Он вспомнил, что у артистки был сильный волевой характер, и сказал, что «на таких женщинах и держится русская земля».

Режиссер Олег Степченко, снявший фильм «Вий» с участием Руслановой, рассказал, что в то время у нее произошел инсульт, но она продолжала играть на досъемках.

Министр культуры России Ольга Любимова направила правительственную телеграмму в Союз кинематографистов РФ, в которой почтила память народной артистки.

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Нина Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни в воскресенье, 21 ноября. Она известна по фильмам «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Берегите мужчин!» и др.