Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Невролог назвал заикание новым последствием коронавируса
Общество
Центральную Россию на следующей неделе ожидают морозные ночи
Культура
Депутат Герасимов предложил увековечить память о Руслановой в Москве
Спорт
Медведев проиграл Звереву и не удержал титул чемпиона турнира ATP
Политика
В Совбезе указали на риски вооруженных конфликтов из-за активности НАТО
Общество
В России утвердили обновленный прожиточный минимум на 2022 год
Культура
Рэпер Snoop Dogg привез рекламу нового альбома в румынскую деревню
Спорт
Угандиец Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне
Мир
Полиция Бельгии применила слезоточивый газ на акции против COVID-сертификатов
Мир
Рябков рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена

Актер Сергей Попов прокомментировал смерть Нины Руслановой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актриса Нина Русланова не терпела скуки и могла в одну секунду организовать вокруг себя движение. Об этом рассказал актер, сценарист и режиссер Сергей Попов в воскресенье, 21 ноября, в беседе с «Известиями».

Попов вспомнил о первом своем актерском опыте, когда в паре с ним играла Нина Русланова в картине режиссера Киры Муратовой.

Женщина на все времена: умерла Нина Русланова
Жизнь великой актрисы оборвала коронавирусная инфекция

«Мы снимались с Ниной Руслановой у Киры Муратовой в картинах «Познавая белый свет» и «Среди серых камней». Впервые мы встретились в 1977 году. Я не был актером, Муратова взяла меня на картину, можно сказать, с улицы. На съемочной площадке фильма «Познавая белый свет» я познакомился с Ниной Руслановой. Так как я не артист, может, ей было трудновато с таким партнером, как я, но она стойко это переносила, помогала», — рассказал он.

Попов добавил, что Кира Муратова ценила Русланову «за цельность характера, за порядочность и, конечно, за талант, за необыкновенность».

«После тех съемок мы с Ниной Руслановой подружились. И общались уже в Москве. Она приходила к нам в гости. Нина же из детдома. И как-то я ее спросил, откуда у нее такая фамилия. Она рассказала, что ей дали ее в детском доме в честь певицы Лидии Руслановой. <…> Нина Русланова была непредсказуемой», — поделился Сергей Попов.

В тот же день советский и российский кинорежиссер Юрий Кара заявил, что смерть Нины Руслановой — это огромная потеря. Он вспомнил, что у артистки был сильный волевой характер, и сказал, что «на таких женщинах и держится русская земля».

Режиссер Олег Степченко, снявший фильм «Вий» с участием Руслановой, рассказал, что в то время у нее произошел инсульт, но она продолжала играть на досъемках.

Министр культуры России Ольга Любимова направила правительственную телеграмму в Союз кинематографистов РФ, в которой почтила память народной артистки.

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Нина Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни в воскресенье, 21 ноября. Она известна по фильмам «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Берегите мужчин!» и др.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021