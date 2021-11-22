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Внедорожник сбил человека на северо-востоке Москвы

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На северо-востоке Москвы произошло ДТП. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По его информации, на улице Бориса Галушкина автомобиль Toyota Land Cruiser сбил человека, который переходил через трамвайные пути.

После инцидента движение трамваев было остановлено. Подробностей о состоянии пострадавшего пока нет.

Ранее в воскресенье на Дмитровском шоссе в столице столкнулись сразу пять автомобилей. Авария произошла в районе станции метро «Тимирязевская» на пути движения в сторону Московской области. Среди участников происшествия замечена машина такси.

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