Невролог назвал заикание новым последствием коронавируса

Последствием перенесенного коронавируса может стать заикание, рассказал врач-невролог Павел Хорошев порталу URA.RU 21 ноября.

«Как правило, причиной заикания является логоневроз, но поражение той зоны, которая отвечает за речь, тоже может вызывать заикание. Можно почти однозначно сказать, что при COVID-19 может быть почти всё. Коронавирус может вызвать заикание, если будет поражение нервной ткани, отвечающей за речь», — сказал он.

Врач объяснил, что вирус может спровоцировать воспаление, проникнув в группу нервных клеток. Также, по его словам, вирус может вызвать тромбоз, ишемию и инфаркт этой группы нервных клеток.

Хорошев сравнил коронавирус с рассеянным склерозом, который называют «обезьяной всех болезней», поскольку он вызывает проявление почти любой неврологической симптоматики.

«То же самое можно сказать про коронавирус. Его тоже можно назвать обезьяной всех болезней. Он может вызывать симптоматику в любом месте. Более того, он может вызывать воспаление, которое может возникнуть в любом органе. Самое страшное — может провоцировать массивное тромбообразование. Они могут забить любые участки сосудистого русла», — отметил невролог.

В октябре замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что среди постковидного синдрома у переболевших «Дельта»-штаммом коронавируса часто проявляется изменение голоса. Этот синдром также может быть выражен снижением когнитивных функций, утомляемостью и воспалением носоглотки.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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