Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Невролог назвал заикание новым последствием коронавируса
Общество
Центральную Россию на следующей неделе ожидают морозные ночи
Культура
Депутат Герасимов предложил увековечить память о Руслановой в Москве
Спорт
Медведев проиграл Звереву и не удержал титул чемпиона турнира ATP
Политика
В Совбезе указали на риски вооруженных конфликтов из-за активности НАТО
Общество
В России утвердили обновленный прожиточный минимум на 2022 год
Культура
Рэпер Snoop Dogg привез рекламу нового альбома в румынскую деревню
Спорт
Угандиец Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне
Мир
Полиция Бельгии применила слезоточивый газ на акции против COVID-сертификатов
Мир
Рябков рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена

Задержанный в ДТП с трупом в багажнике признался в каннибализме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина, задержанный в Санкт-Петербурге после ДТП с выпавшим из багажника трупом, признался в каннибализме. Об этом стало известно в воскресенье, 21 ноября.

По словам 23-летнего мужчины, он давно хотел попробовать человеческое мясо. Так, в сентябре 2020 года он убил прохожего, отрезал часть от трупа, пришел домой, сварил и съел. Тело тогда он спрятал в трубе, сообщили в эфире телеканала «78».

Подозреваемый живет на чердаке одного из домов в Мурино, где его и задержали.

21 ноября сотрудники полиции Ленобласти раскрыли убийство 50-летнего мужчины, тело которого выпало из багажника автомобиля во время ДТП на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе. Полиция определила, что мужчина был убит из-за конфликта с двумя пьяными молодыми людьми, которые нанесли ему смертельные ножевые ранения. Злоумышленники позвали знакомого, который и помог им вывезти тело на автомобиле.

По данному происшествию в Ленобласти были задержаны трое мужчин. Убитым же оказался 50-летний владелец шиномонтажа Аркадий Казинян. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021