Задержанный в ДТП с трупом в багажнике признался в каннибализме

Мужчина, задержанный в Санкт-Петербурге после ДТП с выпавшим из багажника трупом, признался в каннибализме. Об этом стало известно в воскресенье, 21 ноября.

По словам 23-летнего мужчины, он давно хотел попробовать человеческое мясо. Так, в сентябре 2020 года он убил прохожего, отрезал часть от трупа, пришел домой, сварил и съел. Тело тогда он спрятал в трубе, сообщили в эфире телеканала «78».

Подозреваемый живет на чердаке одного из домов в Мурино, где его и задержали.

21 ноября сотрудники полиции Ленобласти раскрыли убийство 50-летнего мужчины, тело которого выпало из багажника автомобиля во время ДТП на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе. Полиция определила, что мужчина был убит из-за конфликта с двумя пьяными молодыми людьми, которые нанесли ему смертельные ножевые ранения. Злоумышленники позвали знакомого, который и помог им вывезти тело на автомобиле.

По данному происшествию в Ленобласти были задержаны трое мужчин. Убитым же оказался 50-летний владелец шиномонтажа Аркадий Казинян. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».