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Захарова прокомментировала заявление НАТО об «агрессивном поведении» РФ

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НАТО одновременно обвиняет Россию в «агрессивном поведении» и проводит в Эстонии военные учения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 21 ноября.

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По ее словам, о совместных учениях сил обороны Эстонии и сил специальных операций армии США сообщило американское посольство в республике.

«В военных играх Пентагона эта страна (Эстония — Ред.) является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ. Никаких других целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и «сопряжения» вооруженных сил, не несут и нести не могут», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она утверждает, что проведение подобных учений «подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряженность вблизи России».

«А теперь хотелось бы узнать, насколько генсек НАТО Столтенберг считает подобные действия прозрачными, предсказуемыми и неагрессивными? Если, с его точки зрения, всё нормально, то какие могут быть претензии к внутрироссийским маневрам, которые постоянно вызывают у него тревогу?» — подытожила дипломат.

21 ноября заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что значительный рост активности НАТО чреват угрозами вооруженных конфликтов и инцидентов на границе России.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях России и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

21 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Североатлантический альянс продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. По ее словам, Россия якобы постоянно нарушает воздушное пространство государств Прибалтики и в Черном море.

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