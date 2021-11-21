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Ученый назвал оптимальный перерыв между прививками от гриппа и COVID-19

Центр им. Гамалеи: перерыв между прививками от гриппа и COVID-19 составляет две недели
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Оптимальный перерыв между прививками от гриппа и коронавируса должен составлять две недели. Об этом заявил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 ноября.

Ученый при этом отметил, что данный разрыв рекомендован, однако ограничений по применению этих препаратов нет.

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«В настоящий момент достаточно выждать две недели, на мой взгляд, потому что это как раз тот срок, который связан с первичными воспалительными реакциями, которые полностью проходят за две недели. В таком интервале мы точно не будем иметь никаких осложнений. Это будет нельзя считать одновременным применением. Но с другой стороны, мы будем точно понимать, что одна вакцина не вредит другой», — рассказал Логунов.

По его словам, специалисты центра провели эксперименты по одновременному введению двух вакцин. При таком применении возможны две реакции: либо вакцины заблокируют друг друга, либо одна другую усилит, объяснил специалист.

«Мы показали, что есть значительное усиление эффективности гриппозной вакцины при совместной вакцинации с вакциной от COVID-19 «Спутником V», — заключил он.

19 октября врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Известиям», что не запрещается одновременно применять вакцины от коронавируса и гриппа, но для прививки от COVID-19 есть ограничения. Он отметил, что в инструкциях к вакцине от коронавируса указано, что применять другие вакцинные препараты следует не раньше чем через две недели, если речь идет о «КовиВаке», и спустя три недели — для других вакцин.

В тот же день профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов посоветовал сперва привиться от коронавируса. По его словам, если человек еще не переболел COVID-19 и не сделал прививку, прежде всего стоит позаботиться об иммунной защите именно от коронавирусной инфекции.

22 октября Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса препаратом «Спутник V», а 27 октября — «Спутником Лайт».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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