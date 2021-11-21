Ученый назвал оптимальный перерыв между прививками от гриппа и COVID-19

Оптимальный перерыв между прививками от гриппа и коронавируса должен составлять две недели. Об этом заявил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 ноября.

Ученый при этом отметил, что данный разрыв рекомендован, однако ограничений по применению этих препаратов нет.

«В настоящий момент достаточно выждать две недели, на мой взгляд, потому что это как раз тот срок, который связан с первичными воспалительными реакциями, которые полностью проходят за две недели. В таком интервале мы точно не будем иметь никаких осложнений. Это будет нельзя считать одновременным применением. Но с другой стороны, мы будем точно понимать, что одна вакцина не вредит другой», — рассказал Логунов.

По его словам, специалисты центра провели эксперименты по одновременному введению двух вакцин. При таком применении возможны две реакции: либо вакцины заблокируют друг друга, либо одна другую усилит, объяснил специалист.

«Мы показали, что есть значительное усиление эффективности гриппозной вакцины при совместной вакцинации с вакциной от COVID-19 «Спутником V», — заключил он.

19 октября врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Известиям», что не запрещается одновременно применять вакцины от коронавируса и гриппа, но для прививки от COVID-19 есть ограничения. Он отметил, что в инструкциях к вакцине от коронавируса указано, что применять другие вакцинные препараты следует не раньше чем через две недели, если речь идет о «КовиВаке», и спустя три недели — для других вакцин.

В тот же день профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов посоветовал сперва привиться от коронавируса. По его словам, если человек еще не переболел COVID-19 и не сделал прививку, прежде всего стоит позаботиться об иммунной защите именно от коронавирусной инфекции.

22 октября Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса препаратом «Спутник V», а 27 октября — «Спутником Лайт».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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