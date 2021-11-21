Пять машин столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве

На Дмитровском шоссе в Москве произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей. Об этом 21 ноября сообщает ТАСС.

Авария произошла в районе станции метро Тимирязевская на пути движения в сторону Московской области. Среди участников проишествия замечена машина такси.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Накануне на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля. За рулем одного из них находился предприниматель и блогер Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — в аварии погибли. Еще двое из других автомобилей пострадали.