Более 14,5 млрд рублей потратят на инвестпрограмму в Воронежской области

В следующем году на адресную инвестиционную программу Воронежской области выделят 14,6 млрд рублей: при этом 8,5 млрд рублей поступят из средств областного бюджета, а 6,1 млрд рублей регион получит из федеральной казны, сообщили в облправительстве.

В программу включили 117 объектов. По 58 из них работа начнется в 2022 году, а завершится в последующие годы, пишет ИА «Абирег».

Уже заключены контракты на строительство и монтаж ряда объектов. Это водопровод в Восточном микрорайоне Борисоглебска, объекты централизованной подачи воды в Ольховатке и Новохоперске, техприсоединение электроподстанции на территории индустриального парка «Масловский», а также комплексная застройка села Елизаветовка Павловского района. Кроме того, в настоящее время заключается контракт на ремонт водопроводной сети в селе Писаревка под Кантемировкой.