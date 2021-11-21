Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Медведев проиграл Звереву и не удержал титул чемпиона турнира ATP
Политика
В Совбезе указали на риски вооруженных конфликтов из-за активности НАТО
Общество
В России утвердили обновленный прожиточный минимум на 2022 год
Культура
Рэпер Snoop Dogg привез рекламу нового альбома в румынскую деревню
Спорт
Угандиец Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне
Мир
Полиция Бельгии применила слезоточивый газ на акции против COVID-сертификатов
Мир
Рябков рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена
Мир
Военный лидер Судана и отстраненный премьер подписали соглашение
Общество
Путин сообщил о своей ревакцинации от коронавируса
Мир
В Кремле призвали НАТО прекратить провокации у российских границ

Более 14,5 млрд рублей потратят на инвестпрограмму в Воронежской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В следующем году на адресную инвестиционную программу Воронежской области выделят 14,6 млрд рублей: при этом 8,5 млрд рублей поступят из средств областного бюджета, а 6,1 млрд рублей регион получит из федеральной казны, сообщили в облправительстве.

В программу включили 117 объектов. По 58 из них работа начнется в 2022 году, а завершится в последующие годы, пишет ИА «Абирег».

Уже заключены контракты на строительство и монтаж ряда объектов. Это водопровод в Восточном микрорайоне Борисоглебска, объекты централизованной подачи воды в Ольховатке и Новохоперске, техприсоединение электроподстанции на территории индустриального парка «Масловский», а также комплексная застройка села Елизаветовка Павловского района. Кроме того, в настоящее время заключается контракт на ремонт водопроводной сети в селе Писаревка под Кантемировкой.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021