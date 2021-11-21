Снегоуплотняющую технику приобретут для Кировской спортивной школы

К следующему сезону у Кировской спортивной школы олимпийского резерва может появиться ратрак — снегоуплотняющая техника, необходимая для подготовки склонов и трасс. Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава региона Андрей Чибис пообещали изыскать такую возможность.

С просьбой о приобретении обратился заслуженный тренер по горнолыжному спорту Борис Аник, стаж работы которого насчитывает более 45 лет, передает ИА «Би-порт».

«Давайте обсудим, каким образом мы можем это сделать — либо через субсидию, либо через дополнительное финансирование субъектов. Я надеюсь, что найдем механизм. К следующему сезону найдем решение», — сказал в ответ министр спорта РФ Олег Матыцин.

Губернатор Андрей Чибис поинтересовался у директора школы стоимостью техники. Екатерина Дружинина рассказала, что они рассматривали возможность приобрести 400-ю модель облегченного класса. По ее словам, она стоит 36 млн рублей по нынешнему курсу евро.