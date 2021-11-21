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В Центре имени Гамалеи назвали рекомендованные сроки ревакцинации

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Ревакцинация от коронавируса при благоприятной эпидемиологической обстановке рекомендована раз в год. Об этом рассказал замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 ноября.

По его словам, эффект от первой вакцинации снижается через 6–8 месяцев после введения препарата, при этом эффективность ревакцинации почти в два раза выше, чем первичная вакцинация.

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«И по нашим данным, и по зарубежным данным, по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что <…> где-то в 1,6–2 раза выше, чем даже после перовой вакцинации, я имею в виду эффективность», — отметил Логунов.

Ученый подчеркнул, что ревакцинация работает, поэтому входит в рекомендации всех ведущих регуляторов мира.

«Бывают случаи, когда есть иммуносупрессия, есть разные заболевания, связанные со снижением иммунитета, и тогда нужно будет при ревакцинации вводить полный «Спутник V». Но если для этого нет противопоказаний, достаточно ревакцинироваться только «Спутником Лайт», — добавил он.

Глава государства, в свою очередь, рассказал, что уже ревакцинировался российским препаратом «Спутник Лайт» в соответствии с рекомендациями врачей.

3 ноября журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших коронавирусом), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

Вакцина «Спутник Лайт» в отличие от «Спутника V» однокомпонентная. Препарат рекомендован тем, кто вакцинировался или переболел COVID-19 полгода назад. Пройти ревакцинацию можно также «Спутником V». Оба препарата разработаны специалистами Центра имени Гамалеи.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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