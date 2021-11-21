В Центре им. Гамалеи спрогнозировали сроки регистрации препарата от COVID-19
Препарат на основе моноклональных антител для лечения COVID-19 может быть зарегистрирован в России в течение 3-5 месяцев. Об этом сообщил 21 ноября замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, клинические исследования препарата должны начаться в январе.
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