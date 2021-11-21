Стычки с Нацгвардией произошли на шествии в память о Евромайдане в Киеве

На Украине в воскресенье, 21 ноября, отмечают День достоинства и свободы — государственный праздник, который граждане называют годовщиной Евромайдана. Как уточняет издание «Страна.UA», с 16:00 (15:00 мск) в Киеве проходит шествие «Не теряем достоинства. Защищаем свободу».

В шествии, как отмечается, приняли участие около 700 человек. В толпе были замечены плакаты запрещенной в России повстанческой армии (УПА).

Кроме того, граждане растянули баннер с изображением президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство».

В ходе марша украинцы пели гимн страны и скандировали «Украина может всё» и «Зеленского в тюрьму».

Позднее на Банковой улице, около офиса Зеленского, начались столкновения правоохранителей с участниками шествия. Применение средств защиты замечено не было.

В ноябре 2013 года в Киеве активисты собрались на акции протеста с требованием подписания ассоциации с Евросоюзом, эти события получили название «евромайдан» и привели к госперевороту и свержению президента Украины Виктора Януковича. На главной киевской площади начались столкновения радикалов с силовиками, приведшие к потерям с обеих сторон.

В феврале 2014 года на майдане неизвестными по протестующим и полиции был открыт снайперский огонь, в результате погибли 53 человека. Лидеры протестующих обвинили в произошедшем действующие власти. Однако участники событий, наемники из Грузии, заявили, что приказ стрелять отдал руководитель «самообороны майдана» Андрей Парубий. По их словам, за выполнение задания им обещали по $5 тыс.

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко позже заявил, что на майдане действовали три группы снайперов. Первая — активисты, которые позже сами во всем признались; вторая — грузинские снайперы; о третьих до сих пор мало что известно.

17 ноября 2021 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Янукович и ряд бывших высокопоставленных чиновников могут понести наказание в виде пожизненного лишения свободы по делу об организации стрельбы на майдане в 2014 году.