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Путин назвал число вакцинированных «Спутником V» в России и в мире
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Путин назвал число вакцинированных «Спутником V» в России и в мире

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Более 50 млн россиян вакцинировались препаратом от коронавируса «Спутник V», в мире эту вакцину выбрали около 120 млн человек. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с замглавы Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым 21 ноября.

«Сейчас уже и в России свыше 50 млн получили эту вакцину, а в мире — еще больше <…> в тех странах, которые ее признали и применяют свыше 100 млн, под 120 млн уже», — сказал глава государства.

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Вместе с тем он рассказал, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». По словам президента РФ, он нормально себя чувствует спустя два часа после ревакцинации.

Ранее в этот день специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов призвал на федеральном уровне ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет, так как они входят в группу риска тяжелого течения COVID-19. Он уточнил, что у граждан старше 60 лет с хроническими заболеваниями есть лечащий врач, который ведет заболевания и знает состояние организма пациента.

17 ноября директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, кому какая вакцина подходит в зависимости от возраста. По его словам, «Спутник Лайт» подойдет для переболевших COVID не старше 60 лет.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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