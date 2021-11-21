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Соседи рассказали об устроившем перестрелку с полицией жителе Солнечногорска

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Соседи рассказали о жителе Солнечногорска Владиславе Шаркове, который ночью убил собственную мать и устроил перестрелку с полицейскими из охотничьего ружья.

В беседе с РЕН ТВ местные жители 21 ноября заявили, что 53-летний Шарков буквально держал в страхе всю улицу. А еще, по словам людей из близлежащих домов, совсем недавно он порезал ножом соседскую собаку. Более того, агрессия со стороны мужчины, том числе по отношению к своим родным, наблюдалась в течение многих лет. К примеру, один из соседей Владислава отметил, что тот избивал всех своих жен и даже родную дочь, которая прекратила общение с отцом, когда стала взрослой.

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«Он матери своей руку сломал, а до этого жене сломал ногу, и всё всегда сходило ему с рук. Неадекватный человек. Вся улица знала, что придурок он. Все его боялись», — рассказал местный житель.

Известно, что у мужчины имелось разрешение на охотничье ружье, однако сосед его матери допустил, что тот попросту купил документ.

«У него охотничий билет есть. Вроде бы всё легально, как говорили. Но я думаю, что разрешение это купленное. Ведь он много лет на скорой отработал, так что связи для этого наверняка были», — считает собеседник телеканала.

В то же время в доме потерпевших, где проживают жена Шаркова и ее дети от первого брака, комментировать произошедшее не стали. Как выяснилось, к ним вооруженный ружьем злоумышленник направился после того, как расправился с матерью. Он пролез в дом через окно, но женщина с детьми успела скрыться от него у соседей.

«Этот человек прошел Афган и там 12 раз в караван ходил. Что же вы хотите от человека, который прошел войну?», — рассказал знакомый Владислава.

Об инциденте в Солнечногорске стало сообщалось ранее в воскресенье. По данным полиции, минувшей ночью 53-летний Владислав Шарков бегал по городу и стрелял из охотничьего ружья. Когда на вызов прибыли правоохранители, мужчина открыл по ним огонь, в результате чего был убит одним из полицейских.

Как стало известно, перед стрельбой в городе Шарков жестоко расправился со своей 77-летнюю матерью: сначала сломал ей ногу, а затем задушил и поджег дом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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