Би-би-си планирует выпустить фильм о конфликте в британской королевской семье

Британская королевская семья может объявить бойкот Би-би-си. Телеканал планирует рассказать об отношениях Гарри и Уильяма, передает телеканал «Известия». В центре сюжета документального фильма конфликт между братьями. Сложности у монарших особ начались в марте этого года. Ситуация обострилась после интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Супруги пожаловались на тиранию и проявление расизма в Букингемском дворце. С тех пор Гарри и Меган объявили бойкот уже нескольким изданиям.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.