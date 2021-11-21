Полиция Бельгии применила слезоточивый газ на акции против COVID-сертификатов

Полиция Бельгии применила слезоточивый газ против участников акции протеста против COVID-сертификатов в Брюсселе, в ответ демонстранты начали строить баррикады. Об этом сообщает в воскресенье, 21 ноября, издание Het Laatste Nieuws.

По данным газеты, согласованная с городскими властями акция стартовала от Северного вокзала бельгийский столицы. Местная полиция уточнила, что на улицы Брюсселя вышло около 35 тыс. человек.

Из-за акции в городе возникли серьезные пробки на дорогах, в настоящий момент перекрыты сразу несколько улиц и тоннелей.

Издание отмечает, что собравшиеся выступали против сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Из-за решения ввести документ в обязательное пользование бельгийцы не могут свободно посещать рестораны и кинотеатры.

Ранее, 1 октября, в Брюсселе власти пришли к соглашению утвердить COVID-паспорта (Covid Safe Pass). Этот документ предназначен для доказательства того, что человек был вакцинирован, выздоровел или прошел тестирование, передавал портал BRF.be.

12 ноября в Еврокомиссии рассказали, что Россия готова подать официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов о вакцинации против коронавируса. Россия, как отметили в ЕК, представила свой проект технического «контрольного листа» (draft technical checklist).

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