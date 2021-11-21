Рэпер Snoop Dogg привез рекламу нового альбома в румынскую деревню

Американский рэпер Snoop Dogg привез рекламу своего нового альбома в деревню Богата в Румынии. Об этом музыкант рассказал в субботу, 21 ноября, в своем Instagram.

На опубликованном видео фургон с изображением альбома разъезжает по улицам населенного пункта, по которым в то же время разгуливают гуси.

Деревня Богата стала популярной после того, как в 2016 году Snoop Dogg перепутал в Instagram ее геотег с местоположением столицы Колумбии Боготы, где у него был концерт. Тогда около 3 тыс. поклонников рэпера приехали именно в Румынию, а не в Колумбию.

В конце апреля 2021 года артист выпустил новую десятитрековую пластинку «Из улиц в номера», которая была аранжирована большей частью в стиле 1990-х. Однако в США разразился скандал из-за строчки трека Gang Sings про экс-президента страны Барака Обаму — рэпер намекнул, что некогда употреблял вместе с бывшим главой государства запрещенные вещества.

При этом ранее артист признавался в интервью, что употреблял наркотики, находясь в Белом доме.