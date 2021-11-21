В Госдуме проверят избиение пса хозяином на Кубани

Инцидент с избиением пса на улице в Краснодарском крае возьмут под контроль в Госдуме. Об этом 21 ноября рассказал зампредседателя комитета комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, пока обращений в Госдуму не поступало, однако специалисты изучат материалы в интернете и рассказы свидетелей.

«Исходя из этого, уже будем готовить запросы для возбуждения уголовного дела, потому что с моей точки зрения там состав есть», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий направит запрос в полицию и прокуратуру. Кроме того, на ближайшем заседании Госдумы рассмотрят поправки в КоАП по случаям жестокого обращения с животными. Реформы упростят порядок возбуждения дел, отметил парламентарий.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина избивает собаку. После того как животное не смогло идти, он потащил его на поводке. На шум откликнулись соседи, они забрали питомца и отвезли к ветеринару.

Как рассказал владелец пса, он избил животное за укусы. В полиции рассказали, что участковый опросит свидетелей инцидента.

В октябре общественный резонанс вызвала новость о жестоком убийстве кота Кузи в Северодвинске. В преступлении подозреваются жители города Артем Лаврентьев и его сожительница Анна-Виктория Громович. Кота пара выкрала у матери Артема. Кот жил с женщиной 14 лет.

Издевательства над животным снимали на видео и выкладывали в Сеть, кот умер. Возбуждено уголовное дело. Живодерам грозит до пяти лет лишения свободы.

В России продолжается акция «Подпись за Кузю» с требованием сурового наказания обоим подозреваемым в пытках и убийстве кота. В акции уже поучаствовали 30 ветеринарных клиник и 10 котокафе из 20 городов.