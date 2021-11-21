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Белорусские пограничники рассказали о налаживании польскими коллегами диалога
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Белорусские пограничники рассказали о налаживании польскими коллегами диалога

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Для обсуждения различных вопросов сотрудники пограничной службы Польши начали вести более конструктивный диалог с белорусскими коллегами, общение между структурами проходит исключительно на русском языке. Об этом 21 ноября сообщил глава оперативно-ситуационного центра Брестской погрангруппы Сергей Козловский.

«Наши польские коллеги стали в рабочем порядке выходить на связь с оперативно-ситуационным пунктом управления Брестской пограничной группы», — цитирует его БелТА.

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Козловский отметил, что прежде обмен информацией с Польшей носил чисто формальный характер.

Также глава оперативно-ситуационного центра рассказал, что накануне польские пограничники выдвинули предложение увеличить количество машин, запускаемых на территорию республики.

«Раньше вести диалог с ними в чем-то было затруднительно, но сейчас мы в прямом смысле слова говорим на одном языке. Все контакты между нами происходят только на русском», — заключил он.

Ранее в воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в Варшаве не исключают закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. По его словам, республика готова на закрытие транзитных и торговых возможностей для того, чтобы оказать экономическое давление на белорусского лидера Александра Лукашенко.

20 ноября президент Республики Беларусь заявил, что польские силовики применяли против мигрантов фашистские методы, например поливали их водой с химикатами.

За день до этого в Белоруссии зафиксировали 65 пострадавших в результате применения спецсредств польскими силовиками.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику. К настоящему моменту мигранты покинули палаточный лагерь и переместились в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.

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