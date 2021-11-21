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Бразильский тяжеловес Адиэл вылетел в Россию перед боем с Кузьминым

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Бразильский боец Игор Адиэл вылетел в Россию для встречи с российским тяжеловесом Сергеем Кузьминым в рамках боксерского вечера, который пройдет 26 ноября. Об этом боксер рассказал в воскресенье, 21 ноября, РЕН ТВ.

«Всем привет, меня зовут Игор Адиэл, я бразилец, живу в Сан-Паулу. У меня 10 боев, 10 побед в нокауте, и сейчас я еду в Россию за своим поясом, чтобы привезти его в Бразилию. До встречи. Спасибо!» — рассказал боец.

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Адиэл также выразил надежду, что сможет завоевать титул и привезти его к себе на родину. Он уточнил, что проживает и тренируется в Сан-Паулу.

19 ноября стало известно, что бразилец в рамках боксерского вечера сразится с Сергеем Кузьминым. Отмечалось, что россиянин, решительно настроенный на победу, нашел способ одолеть бразильца — команда подобрала для него самый оптимальный стиль ведения предстоящего боя.

На ринге также встретятся звезды кулачных боев — Гаджи Автомат Наврузов выйдет против ветерана бокса и кикбоксинга Евгения Орлова по прозвищу Молекула Ада. Не менее зрелищным обещает стать поединок Павла Шульского с кенийцем Коллинсом Омонди Оджалом.

Три боя в один вечер РЕН ТВ покажет в пятницу, 26 ноября, в 23:00 мск.

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