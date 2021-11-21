Угандиец Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне

Джейкоб Киплимо из Уганды установил новый мировой рекорд среди мужчин в полумарафоне на турнире в Лиссабоне. Об этом говорится 21 ноября на странице в Twitter Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Cпортсмен пробежал дистанцию за 57 минут 31 секунду. Предыдущий рекорд в 57 минут 32 секунды принадлежал кенийцу Кибивотту Канди. Он его также установил на соревнованиях в Валенсии.

В январе Киплимо начал праздновать победу вблизи финиша во время забега в Бразилии и проиграл. Он не рассчитал, что за его спиной оказался соперник из Кении Кибивотт Канди. Когда 19-летний бегун поднял руки, чтобы отпраздновать победу, оказалось, что кениец обогнал его.

21-летний Киплимо является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио 2020 года в беге на 10 тыс. м и серебряным призером чемпионата мира 2019 года по бегу по пересеченной местности. В 2020 году бегун стал чемпионом мира в полумарафоне.