Умер актер Михаил Зубов

Актер из российских сериалов «Воронины» и «Лихач» Михаил Зубов скончался на 43-м году жизни. Об этом сообщила в воскресенье, 21 ноября, его коллега по цеху Елена Володина.

«Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» — написала она на странице в соцсети «ВКонтакте».

Причину смерти актера Володина не уточнила.

Михаил Зубов окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, а позднее стал выпускником школы актерского мастерства «Артанде». Его дебют в кино состоялся в 2018-м. Он исполнил роли в сериалах «Воронины», «Лихач» и многих других.