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Источник рассказал о сроках работы Карпина в сборной России по футболу

Источник узнал о решении Карпина остаться на посту тренера сборной России
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Валерий Карпин проработает на посту главного тренера сборной России как минимум до стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Об этом 21 ноября сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на осведомленный источник.

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По его словам, тренер намерен объявить о продолжении работы в YouTube-программе «Коммент.Шоу», которую ведут журналисты Константин Генич, Нобель Арустамян, Денис Казанский и Роман Гутцайт.

Официального комментария от Российского футбольного союза (РФС) пока нет.

16 ноября в РФС заявили, что соглашение, заключенное с тренером и его штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира по футболу. Это и произошло по итогам встречи с Хорватией.

15 ноября Карпин допустил, что может покинуть национальную команду до стыковых матчей, уточнив, что его контракт автоматически продлен. По его словам, в последнем матче национальной сборной его разочаровал не результат, а сама игра.

14 ноября сборная России по футболу уступила Хорватии из-за автогола (0:1). На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил гол в правый угол своих ворот. Таким образом, россияне с 22 очками заняли второе место в отборочной группе на ЧМ-2022 и теперь поборются за выход на мировое первенство в стыковых матчах, добавляет «Спорт-Экспресс».

Сам Карпин назвал поражение от хорватов самым обидным в карьере. Он отметил, что россияне позволили соперникам играть в атаку.

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